Gerakan Indonesia Aktif 2026 Jadi Cara KORMI Bangun Kesadaran Hidup Sehat

jpnn.com - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) meluncurkan program baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat.

Melalui program Indonesia Aktif 2026, KORMI berharap gerakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun budaya olahraga di tengah masyarakat.

Ketua KORMI Adil Hakim mengatakan pihaknya tengah melakukan berbagai upaya sosialisasi agar masyarakat makin memahami pentingnya menjalani pola hidup aktif dan sehat.

"Indonesia Aktif itu sebagai payung dari kegiatan program KORMI yang bisa menyentuh langsung ke stakeholder paling bawah, yaitu masyarakat. Tujuannya menggerakkan Indonesia agar aktif,” ujar Adil.

Ke depannya, KORMI juga berencana meluncurkan buku pedoman yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga.

“Indonesia Aktif menjadi gerakan KORMI nasional dan daerah agar ke depan memiliki strategi dan pedoman yang sama dalam menjalankan program olahraga masyarakat,” ujar Adil.

Sejauh ini, KORMI aktif berkampanye di acara-acara olahraga mulai dari car free day yang ada di ibu kota.

Gerakan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih rutin berolahraga dan menjadikan hidup sehat sebagai bagian dari keseharian.(kormi/mcr16/jpnn)