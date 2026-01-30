Gerakan Lahap Makan Diperluas, Edukasi Gizi Anak Diperkuat di 2026
jpnn.com, JAKARTA - Brand pendamping ASI (MPASI), SUN kembali melanjutkan dukungannya dalam pemenuhan gizi anak Indonesia, melalui Gerakan Lahap Makan.
Program edukasi ini telah berjalan sejak 2025 dan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak ibu di berbagai daerah.
Rangkaian kegiatan tahun ini diawali di Kota Malang dan Bogor, sebelum dilanjutkan ke sekitar 100 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Melalui program tersebut, para ibu mendapatkan edukasi langsung dari dokter anak serta pendampingan kader PKK yang berperan sebagai Duta Lahap Makan SUN.
Sejak diluncurkan, Gerakan Lahap Makan SUN telah menginspirasi lebih dari 90 ribu ibu dan kader Posyandu dalam menerapkan pola pemberian makan anak yang tepat.
Edukasi ini mencakup pentingnya variasi menu MPASI yang bergizi untuk membantu mengurangi risiko Gerakan Tutup Mulut (GTM) pada anak.
Manager Indofood Nutrition and Special Foods Division PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Etyk Hartuti, mengatakan GTM merupakan kondisi yang sering terjadi dan dapat muncul berulang pada fase tumbuh kembang anak.
“Melalui Gerakan Lahap Makan SUN, kami ingin menjadi sahabat bagi para ibu untuk belajar bersama dan menemukan solusi praktis dalam memenuhi gizi anak,” ujarnya.
Gerakan lahap makan diperkuat di 2026 untuk membantu ibu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
