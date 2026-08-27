Gerakan Mahasiswa Hidayatullah Ajak Semua Pihak Jaga Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) mengajak semua pihak menjaga Indonesia. PP GMH berharap persatuan terus dijaga.

Hal tersebut disampaikan Ketum PP GMH Rizki Ulfahadi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Seruan tersebut disampaikan seusai pihaknya melakukan diskusi dan pengamatan mengenai kondisi Indonesia terkini.

"PP GMH memandang bahwa dinamika kehidupan demokrasi sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kebebasan menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dijamin," ujar Rizki.

Dia mengatakan kebebasan berpendapat harus berjalan bersamaan dengan tanggung jawab. PP GMH mengimbau masyarakat memprioritaskan solidaritas kemanusiaan.

"Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan dan donasi, Hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menyalurkannya kepada saudara-saudara kita Yang sedang menjadi korban bencana dan sangat membutuhkan pertolongan," kata Rizki.

Dia kemudian menyampaikan delapan poin pernyataan sikap:

1. ?Penyampaian pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara