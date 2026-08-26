menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gerakan Pemuda Islam Ajak Warga Tak Terprovokasi Aksi Demonstrasi

Gerakan Pemuda Islam Ajak Warga Tak Terprovokasi Aksi Demonstrasi

Gerakan Pemuda Islam Ajak Warga Tak Terprovokasi Aksi Demonstrasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketum PP GPI Khoirul Amin dan jajaran pengurus saat deklarasi di Kantor KNPI, Jakarta, Rabu (26/8). Deklarasikan tersebut untuk menyikapi rencana unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 27 Agustus 2026. Foto: Dok. PP GPI

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok pemuda mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam (GPI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

GPI juga mengajak seluruh warga untuk tidak terprovokasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP GPI Khoirul Amin saat deklarasi yang berlangsung di Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Velodrome, Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

Deklarasi GPI itu untuk menyikapi rencana unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 27 Agustus 2026.

Menurut Khoirul, demokrasi merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meski begitu, dia menolak setiap upaya yang memperkeruh suasana dan mengadu-domba elemen masyarakat.

Baca Juga:

"Kami juga menolak setiap upaya menggunakan isu rakyat untuk membangun permusuhan, memperkeruh suasana, atau mengadu domba antar-elemen masyarakat," tegas Khoirul.

Menurut GPI, aspirasi rakyat harus disampaikan dengan cara yang bermartabat, konstitusional, damai, dan tidak mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Kelompok pemuda mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam (GPI) mendeklarasikan sikap menjelang unjuk rasa AMPB di depan gedung MPR/DPR/DPR RI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI