Gerakan Pramuka Panen Raya Kedelai, Kolaborasi Optimalkan Swasembada Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas GP) bersama Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI), Kadin Indonesia, dan stakeholder lainnya melakukan panen raya kedelai di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Di atas lahan seluas 5 hektare, dipanen kedelai yang ditanam sejak Januari 2026 lalu, dengan hasil dua ton per hektarenya.

"Panen raya kedelai ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang salah satunya adalah menciptakan swasembada pangan," kata Sekretaris Jenderal Kwarnas GP Mayjen TNI (Purn) Bachtiar dalam siaran persnya, hari ini.

Dikatakannya, Gerakan Pramuka bersama Kementerian Pertanian, Kadin, dan HKTI, coba membangun kekuatan pangan. "Negara yang kuat harus memiliki kedaulatan pangan. Ini harus jadi prinsip kita bersama," seru Ketua HKTI ini.

Saat ini, kedelai masih impor. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan benih. Karenanya, kita mendorong pembibitan sebanyak mungkin untuk selanjutnya ditanam oleh para petani.

"Kita mulai demplot (demonstration plot) di Buperta dan beberapa tempat lainnya. Hasilnya, satu batang bisa menghasilkan 40-60 polong. Artinya, perhektar bisa menghasilkan minimal 2-3 ton," jelasnya.

Pihaknya bersama Kadin Indonesia juga telah menanam di Lebak, Banten, diatas tanah seluas 200 hektar dan Yogyakarta (150 hektare).

Dirinya juga menegaskan, Gerakan Pramuka akan mengerahkan anggotanya se-Indonesia yang berjumlah 25 juta orang, melalui pelatihan untuk dapat bercocok tanam.