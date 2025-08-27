menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Gerakan Rakyat Nobatkan Tom Lembong sebagai Pejuang Keadilan

Gerakan Rakyat Nobatkan Tom Lembong sebagai Pejuang Keadilan

Gerakan Rakyat Nobatkan Tom Lembong sebagai Pejuang Keadilan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong hadir dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat dinilai sebagai tonggak penting.

Gerakan Rakyat adalah organisasi masyarakat (Ormas) yang belakangan muncul dengan membawa narasi perubahan dan keadilan sosial.

Kehadiran figur-figur nasional disebut penting bagi ormas ini untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan legitimasi di mata publik.

Baca Juga:

Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, menyebut kunjungan itu menandakan adanya kesamaan orientasi perjuangan antara kedua pihak.

“Kehadiran Tom Lembong menunjukkan bahwa beliau menjadi bagian penting dari apa yang dibangun oleh Gerakan Rakyat. Beliau memiliki orientasi perjuangan yang sama, sehingga kehadirannya menambah energi baru bagi kami,” ujar Sahrin dalam keterangan kepada wartawan.

Pengalaman hukuman penjara selama sembilan bulan, kata dia, justru menguatkan posisi Tom sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan keadilan tanpa kompromi.

Baca Juga:

Gerakan Rakyat, lanjut Sahrin, bahkan menobatkan Tom Lembong sebagai “pejuang keadilan” yang akan beriringan dengan Anies Baswedan, tokoh inspiratif ormas tersebut.

“Sinergi Anies Baswedan sebagai tokoh inspiratif dan Tom Lembong sebagai pejuang keadilan menjadi kekuatan penting bagi Gerakan Rakyat ke depan. Keduanya memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang diakui publik,” kata Sahrin.

Kehadiran Tom Lembong dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat dinilai sebagai tonggak penting

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI