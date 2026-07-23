Gerakan Sosial Mulai Dari Kita Luncurkan Buku Cerita Pendamping Psikososial bagi Anak Pejuang Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Anak Nasional 2026, gerakan sosial Mulai Dari Kita meluncurkan buku cerita anak berjudul 'Anak Jagoan dan Pasukan Kemo Rangers', sebuah buku pendamping psikososial yang dirancang untuk membantu anak-anak pejuang kanker memahami perjalanan pengobatan melalui cerita yang hangat, imajinatif, dan penuh harapan.

Diinisiasi oleh Aninditha Anestya Bakrie (Ditha Bakrie) dan ditulis oleh Ilham Fahmi, buku ini lahir dari keyakinan bahwa proses penyembuhan anak tidak hanya bergantung pada pengobatan medis, tetapi juga membutuhkan dukungan emosional yang membantu mereka merasa lebih tenang, berani, dan tidak sendirian dalam menghadapi setiap tahapan terapi.

Melalui tokoh Anak Jagoan, Super Sel, Pasukan Kemo Rangers, dan karakter antagonis Kangkoro, buku ini mengajak anak-anak memahami apa yang sedang terjadi di dalam tubuh mereka dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tanpa menimbulkan rasa takut.

Cerita dikembangkan menggunakan pendekatan metafora sehingga anak dapat memandang pengobatan sebagai sebuah perjalanan penuh semangat, bukan sesuatu yang menakutkan.

Buku ini juga disusun dengan pendampingan psikolog anak agar setiap cerita mampu membantu anak mengenali emosinya, mengurangi kecemasan terhadap tindakan medis, menghindari rasa menyalahkan diri sendiri (self-blame), serta membangun rasa percaya diri selama menjalani pengobatan.

Lebih dari sekadar buku cerita, Anak Jagoan dan Pasukan Kemo Rangers merupakan sebuah gerakan kepedulian. Buku ini akan tersedia melalui program pre-order, dan 100% keuntungan dari penjualan buku akan didonasikan untuk membantu anak-anak pejuang kanker dari keluarga prasejahtera, sehingga setiap pembelian buku turut menghadirkan harapan bagi mereka yang sedang berjuang melawan kanker.

"Semoga setiap halaman pada buku ini dapat menghadirkan senyum, menumbuhkan keberanian, dan menjadi penyemangat bagi anak-anak serta keluarga yang mendampingi mereka. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Dan semoga usaha kecil ini dapat memberikan manfaat yang besar, menjadi pengingat bahwa harapan akan selalu ada, dan anak pejuang kanker adalah anak-anak hebat yang layak untuk terus bermimpi dan meraih masa depan yang indah," ujar Aninditha Anestya Bakrie

, penggagas buku Anak Jagoan dan Pasukan Kemo Rangers.