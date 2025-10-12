Gerakan Warga Peduli Warga Efektif Membantu Ekonomi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Warga Peduli Warga yang digagas 98 Resolution Network menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Gerakan Warga Peduli Warga sebelumnya dipusatkan di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), aktivis gerakan reformasi 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network bersama Yayasan HATI menyapa warga di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

Mereka membagikan bingkisan paket sembako dari PGNMAS (Pertamina Gas Negara).

Komisaris Independen PGNMAS Supriyanto memberi apresiasi pada 98 Resolution Network yang menggalang solidaritas sosial dengan melibatkan BUMN, BUMD dan swasta untuk terlibat dalam kegiatan Warga Peduli Warga.

“Kami memiliki kesadaran bersama dalam menjawab tantangan ekonomi dunia yang berdampak pada kehidupan seharI-hari. Kita optimistis dan percaya pada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Antok, sampai saat ini sedang bekerja secara sungguh-sungguh dalam menciptakan kemandirian, kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Program-program Prorakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain dapat menjawab ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan.

"Kami mendukung Presiden untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi sinergi tiga elemen yaitu Pemerintah, Pengusaha dan rakyat agar tidak ada kesenjangan yang menyebabkan situasi tidak stabil dan merugikan kita semua,” ucap Antok.