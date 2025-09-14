Gerakan Warga Peduli Warga, Inisiatif Membangun Jaring Solidaritas Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi 98 Resolution Network mencetuskan gerakan 'Warga Peduli Warga'. Organisasi ini merupakan komunitas aktivis gerakan mahasiswa 1998 dan alumni organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung.

98 Resolution Network beranggotakan eksponen aktivis gerakan mahasiswa dan pemuda yang menjadi pendukung dan sukarelawan Prabowo Gibran.

Gerakan 'Warga Peduli Warga' itu dijalankan untuk menjawab tantangan pelemahan ekonomi dunia dan gejolak geopolitik yang terjadi belakangan ini.

Baca Juga: PBH Peradi Siap Beri Bantuan Hukum Gratis Untuk Demonstran

"Dibutuhkan jaring solidaritas sosial dalam bersolidaritas terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi," kata Koordinator Panitia Warga Peduli Warga, Eli Salomo Sinaga, dalam siaran persnya, Jakarta, Sabtu (13/9).

Eli Salomo menjelaskan gerakan Warga Peduli Warga adalah pembagian paket sembako kepada warga yang masuk dalam kategori rentan secara ekonomi.

Program ini pada tahap awal akan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, dan dilanjutkan di berbagai wilayah Indonesia.

"Hari ini dibagi 1.000 paket sembako yang dilakukan di tiga titik, yaitu warga mampang, mitra Grab, dan driver ojol yang bekerja sama dengan Koalisi Ojol Nasional (KON)," katanya.

Dalam menggerakkan inisiatif Warga Peduli Warga, Eli Salomo mengajak pihak BUMN, pihak swasta, dan individu-individu untuk berpartisipasi dan bergotong royong dalam membangun kepedulian terhadap sesama anak bangsa terutama kepada mereka yang masih rentan secara ekonomi.