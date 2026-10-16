Gerakkan Ekonomi Masyarakat, Metranet Perkuat Ekosistem Digital Koperasi

jpnn.com - Anak perusahaan Telkom Group yang bergerak di bidang Business to Business (B2B) IT Solution, Metranet turut mendukung transformasi digital di sektor koperasi melalui KoperasiGO. Ini merupakan solusi yang dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kualitas layanan bagi anggota.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Bogor untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koperasi dan UMKM.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Koperasi dalam Meningkatkan Daya Saing Koperasi yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Setda Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 250 pengurus dan anggota koperasi serta pelaku UMKM se-Kabupaten Bogor.

Bagi Metranet, adopsi teknologi pada koperasi bukan sekadar penggunaan platform digital, tetapi bagaimana teknologi dapat menjadi fondasi untuk membangun proses kerja yang lebih terstruktur, informasi yang lebih mudah diakses, serta layanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan anggota.

Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf mengatakan perkembangan teknologi membuka peluang bagi koperasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi sekaligus memperkuat hubungan dengan anggotanya.

Koperasi, terangnya, memiliki posisi yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketika kebutuhan anggota berkembang, cara koperasi memberikan layanan juga perlu ikut berkembang.

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"Teknologi bisa membantu pengurus bekerja lebih efektif, memiliki informasi yang lebih terstruktur, serta menghadirkan pengalaman layanan yang lebih baik bagi anggota,” ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10).

Faisal menambahkan Metranet memandang kolaborasi dengan DEKOPINDA Kabupaten Bogor sebagai langkah strategis untuk memperluas pemahaman sekaligus membuka akses koperasi terhadap solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.