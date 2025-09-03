Gerald Vanenburg Dapat Sorotan Tajam Seusai Timnas Indonesia Ditahan Imbang Laos

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memulai perjalanan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan bermain imbang melawan Laos.

Berlaga di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (3/9) Kadek Arel dan kolega harus puas berbagi angka setelah imbang 0-0.

Sorotan tajam banyak dilancarkan kepada pelatih Gerald Vanenburg yang dinilai kurang inisiatif menyerang.

Wajar sepanjang laga skuad Garuda Muda lebih banyak memainkan bola di wilayahnya sendiri ketimbang menusuk ke pertahanan Laos.

Juru taktik kelahiran 5 Maret 1964 itu juga tidak mampu memberikan perbedaan dari pemain yang masuk di babak kedua.

Hokky Caraka dan Ricky Pratama yang bermain di second half dinilai kurang efektif sehingga Timnas Indonesia urung bisa mencetak gol.

Alhasil hingga peluit panjang berbunyi Timnas Indonesia hanya mampu meraih satu angka menghadapi Laos.

Sejatinya stategi permainan yang dilancarkan skuad Merah Putih tidak jauh berbeda dengan Piala AFF U-23 2025 silam.