Geram 2 Polisi Dibacok saat Bertugas, Sahroni: Negara Tak Boleh Kalah dari Pelaku Kriminal

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni geram mendengar dua polisi anggota Satlantas Polresta Jambi menjadi korban penyerangan berupa pembacokan.

Penyerangan terjadi saat dua polisi itu sedang bertugas mengatur arus lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo, Kota Jambi, pada Senin (22/6/2026) pagi.

Sahroni meminta pihak kepolisian bertindak tegas kepada para pelaku penyerangan kepada aparat tersebut.

"Saat ini kita melihat kriminal jalanan semakin marak dan semakin brutal. Banyak tindakan yang sudah terlampau ekstrem dan di luar nalar," kata Sahroni dala keterangan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Insiden tersebut menyebabkan satu personel mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Pelaku berinisial AM (30) sudah ditangkap oleh Polda Jambi dalam kurun kurang dari 12 jam sejak kejadian. Pelaku diketahui positif narkoba.

Menurut Sahroni, jangan sampai ada pembiaran terhadap pelaku kriminal sehingga mereka merasa bisa bertindak sesuka hati, apalagi sampai berani menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas.

"Jadi, para pelaku wajib dihukum berat, apalagi mereka diduga dalam pengaruh narkoba," ujar Sahroni.