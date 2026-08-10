Geram Diseret Konflik Ruben Onsu dan Sarwendah, Dewi Perssik Beri Peringatan

jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Dewi Perssik buka suara setelah mengaku mendapat serangan dari sejumlah warganet saat mempromosikan sinetron terbarunya, Suara Hati.

Menurut Dewi Perssik, serangan tersebut berkaitan dengan perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah.

Dewi mengungkapkan pengalaman itu saat melakukan siaran langsung di TikTok.

"Lagi mempromosikan serial baru gue Suara Hati, tiba-tiba diserang sama gue enggak ngerti mengatasnamakan Sarkiwi atau siapa lah karena gue enggak kenal," ujar Dewi Perssik, dikutip Senin (10/8).

Dewi mengatakan, sejumlah warganet bahkan mengungkit kehidupan masa lalunya dan menuding dirinya membela salah satu pihak dalam persoalan tersebut.

Pelantun Mimpi Manis itu pun mempertanyakan alasan dirinya menjadi sasaran serangan.

"Pada ngomongin Sarwendah, Sarkawi, Sarkiwi, memang dia siapa? Sampai saya harus omongin. Saya ini kerja dan enggak ada waktu buat ngomongin orang," katanya.

Dewi menegaskan dirinya tidak pernah mencampuri persoalan rumah tangga orang lain, termasuk masalah yang tengah terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwendah.