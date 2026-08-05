menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Geram Dituding Mengidap HIV, Ruben Onsu Sebut Nama Sarwendah

Geram Dituding Mengidap HIV, Ruben Onsu Sebut Nama Sarwendah

Geram Dituding Mengidap HIV, Ruben Onsu Sebut Nama Sarwendah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembawa acara Ruben Onsu (kiri) dan kuasa hukumnya Minola Sebayang (kedua dari kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu membantah isu yang menyebut dirinya mengidap HIV.

Saat memberikan klarifikasi melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya pada Senin (3/8), Ruben juga menyinggung nama mantan istrinya, Sarwendah.

Ruben mengaku geram karena terus dikaitkan dengan isu penyakit menular seksual.

Baca Juga:

Dia menegaskan hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan status non-reaktif dan mempertanyakan dasar munculnya tudingan tersebut.

"Nyebut saya HIV, HIV, lah Thania dan Thalia lahir dari mana? Mau gue kasih tahu cara gue berhubungan gimana?" ujar Ruben.

Dalam kesempatan itu, Ruben juga menyebut Sarwendah saat menanggapi isu yang beredar.

Baca Juga:

Menurutnya, dia tidak memahami mengapa dirinya menjadi sasaran rumor tersebut.

"Nah, dia malah obatnya banyak banget sampai gue enggak tahu itu obat apaan, gedeg gue diisuin gitu," kata Ruben.

Ruben Onsu membantah isu HIV yang menyeret namanya dan ikut menyinggung mantan istrinya, Sarwendah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co