Geram Kasus Perundungan Berujung Kematian, Ashanty Desak Revisi UU SPPA
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ashanty menyoroti kasus meninggalnya siswi SMA Negeri 7 Kota Malang yang diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh rekan-rekannya.
Peristiwa tersebut mendorong Ashanty mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi sekaligus merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
"Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak!!" tulis Ashanty, dikutip dari unggahan Threads pribadinya, Minggu (29/11).
Istri musisi Anang Hermansyah, itu menilai ketentuan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu ditinjau kembali.
Menurutnya, hukuman yang dinilai terlalu ringan, termasuk kemungkinan menjalani rehabilitasi, berisiko tidak memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.
Dia juga menyoroti perubahan kondisi sosial dan perkembangan zaman yang dinilai turut memengaruhi perilaku anak-anak.
Ashanty berpendapat, batasan dan penerapan ketentuan hukum mengenai anak perlu dievaluasi, terutama ketika tindakan yang dilakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
"Zamannya sudah berbeda, dunia sudah berubah jauh sehingga kata 'anak' harus divalidasi ulang. Apalagi kalau sudah menyebabkan kematian!" ujarnya.
Ashanty mendesak revisi UU SPPA setelah kasus perundungan yang menewaskan siswi SMA di Malang.
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