Geram Penyiraman Air Keras kepada Aktivis Terjadi Lagi, Sahroni: Teror Terstruktur, Semua Bisa Kena!

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni geram kasus penyiraman air keras terhadap aktivis terjadi lagi.

Kali ini, korbannya ialah Muhammad Rosidi, aktivis lingkungan dari Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK).

Akibat peristiwa itu, dia mengalami luka bakar pada kaki, tangan, dan selangkangan.

Rosidi, Senin (1/4), menyebut bahwa dirinya disiram air keras pada 17 Februari 2026 lalu di wilayah Toboali, Bangka Selatan.

Dia menduga teror itu berkaitan dengan sikap kritisnya soal penambangan ilegal dan penyelundupan.

Terkait hal itu, Sahroni mengaku geram dan meminta kapolda Babel turun langsung. Jika dibiarkan, teror seperti itu bisa menimpa siapa pun.

"Ini jelas teror terstruktur, bukan hanya buat aktivis, tetapi juga buat kita semua. Ini benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan," kata Sahroni, Kamis (2/4/2026).

Sahroni meminta kapolda Bangka Belitung tegas dan langsung turun tangan memberikan atensi terhadap kasus penyiraman air keras tersebut.