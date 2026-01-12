menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Geram, Umuh Muchtar Siap Cari Pelaku Teror Pembunuhan Keluarga Thom Haye

Geram, Umuh Muchtar Siap Cari Pelaku Teror Pembunuhan Keluarga Thom Haye

Geram, Umuh Muchtar Siap Cari Pelaku Teror Pembunuhan Keluarga Thom Haye
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar menyayangkan adanya teror yang diterima pemain Persib Thom Haye seusai menyelesaikan laga big match melawan Persija Jakarta.

Pada laga yang dimenangkan Persib itu, Thom Haye berkontribusi dalam terciptanya sejumlah peluang.

Namun, seusai pertandingan, dia mengaku menerima pesan ancaman pembunuhan yang menyasar keluarganya.

Baca Juga:

Umuh Muchtar Siap Memburu Pelaku Teror Keluarga Thom Haye

Umuh bereaksi keras dan menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Pelaku teror pembunuhan tersebut kini tengah dalam pencarian, berbekal ciri-ciri yang diterima pemain kelahiran Belanda itu.

"Ini sepak bola, olahraga. Apa pun yang terjadi tidak boleh ada ancaman pembunuhan."

Baca Juga:

"Orang yang mengancam itu lagi dilacak dan pasti akan segera ditemukan, lalu kami tuntut," ucap Umuh.

Umuh Minta Thom Haye Tetap Tenang

Sosok bos Persib itu memastikan pesan mengerikan yang diterima keluarga Haye hanyalah sebuah ancaman.

Umuh Muchtar bakal melaporkan oknum yang mengancam atau meneror keluarrag Thom Haye, seusai duel big match Persib vs Persija.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI