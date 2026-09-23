Gerbang Tani: UU Pengaturan Reforma Agraria Bawa Harapan Baru Akhiri Ketimpangan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menyambut baik atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan ini dinilai sebagai tonggak sejarah dan angin segar bagi perjuangan perwujudan keadilan agraria di Indonesia.

Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad mengatakan kelahiran Undang-Undang ini merupakan jalan terang untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang selama ini membelenggu petani, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

"Kelahiran Undang-Undang ini adalah jawaban atas tuntutan panjang rakyat. Ini merupakan instrumen hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural dan menahun. Kita akhirnya memiliki pijakan untuk melakukan koreksi total atas kebijakan penetapan hak atas tanah-tanah rakyat di masa lalu yang seringkali meminggirkan masyarakat dan menjadi akar meletusnya konflik agraria di berbagai daerah," ujar Idham.

Gerbang Tani menilai UU Pengaturan Reforma Agraria membawa harapan baru bagi penataan struktur agraria yang berkeadilan.

Salah satu poin paling krusial dan patut dirayakan adalah adanya mandat pembentukan kelembagaan khusus yang secara fokus dan komprehensif mengurus pelaksanaan reforma agraria.

Selama ini, proses penyelesaian konflik dan redistribusi tanah selalu berjalan lambat dan berlarut-larut.

Idham menyoroti kebuntuan tersebut terjadi karena kewenangan urusan pertanahan dan agraria yang tumpang tindih serta terfragmentasi di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).