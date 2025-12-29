menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Gerbong Belanda di Timnas Indonesia Kian Menipis, Jordi Cruyff Menuju Ajax Amsterdam

Gerbong Belanda di Timnas Indonesia Kian Menipis, Jordi Cruyff Menuju Ajax Amsterdam

Gerbong Belanda di Timnas Indonesia Kian Menipis, Jordi Cruyff Menuju Ajax Amsterdam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Calon direktur teknik Ajax Amsterdam, Jordi Cruyff. Foto: Dokumentasi Ajax Amsterdam

jpnn.com - Gerbong staf asal Belanda di Timnas Indonesia kembali berkurang setelah Jordi Cruyff mencapai kesepakatan verbal dengan Ajax Amsterdam.

Melansir laman resmi klub, pria kelahiran 9 Februari 1974 itu dikabarkan bakal menempati posisi direktur teknik di klub berjuluk de Godenzonen itu.

Jordi Cruyff Sepakat dengan Ajax

"Ajax dan Jordi Cruyff telah mencapai kesepakatan lisan terkait posisi Direktur Teknik," bunyi pengumuman resmi klub.

Baca Juga:

Ajax Amsterdam sendiri tengah melakukan pembenahan setelah dalam beberapa musim terakhir gagal merengkuh gelar Eredivisie.

Tercatat, terakhir kali klub asal Kota Amsterdam tersebut menjuarai kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda pada musim 2021/22.

Ajax Tunjuk Jordi Cruyff sebagai Direktur Teknik

Manajemen Ajax pun mengambil langkah cepat dengan menunjuk Jordi Cruyff sebagai direktur teknik guna membangun kembali fondasi tim.

Baca Juga:

Diharapkan, dengan kembalinya Jordi Cruyff ke Ajax, proses regenerasi dari level akademi dapat kembali berjalan optimal sehingga mampu menyuplai pemain berkualitas ke level senior.

Rencananya, nasib putra dari legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff tersebut akan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham Ajax dalam waktu dekat.

Gerbong pelatih asal Belanda di Timnas Indonesia kembali berkurang seusai Jordi Cruyff jalin kesepakatan verbal dengan Ajax Amsterdam

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI