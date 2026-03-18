Gerbong Kepelatihan John Herdman di Timnas Indonesia Lebih Ramping dan Banyak Diisi Pelatih Lokal
jpnn.com, JAKARTA - Komposisi kepelatihan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman mulai tersusun menjelang FIFA Series 2026.
Juru taktik kelahiran 19 Juli 1970 itu terkini mempertahankan Damian van Rensburg sebagai pelatih kiper.
Pria asal Afrika Selatan itu diketahui sudah masuk ke dalam staf kepelatihan Timnas Indonesia sejak era Patrick Kluivert.
Tercatat sebelumnya John menunjuk Dzikry Lazuardi sebagai analis skuad Garuda.
Barisan pelatih lokal lainnya yang bekerja sama bareng Herdman juga ada Nova Arianto serta Sofie Iman sebagai asisten pelatih dan strength and conditioning.
Gerbong pria asal Inggris tersebut sejauh ini hanya Simon Grayson dan Cesar Meylan.
Komposisi sejatinya lebih ramping ketimbang sebelumnya di era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert.
STY tercatat membawa sembilan asisten pelatih asal Korea untuk melengkapi komposisi kepelatihan.
- Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia
- Simon Grayson Buka Suara, Ungkap Alasan Gabung Timnas Indonesia
- Dipanggil Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Langsung Kirim Sinyal ke Pesaingnya
- Jersei Baru Timnas Indonesia Disebut Mirip Seragam Bulu Tangkis, Begini Respons Kelme
- Hokky Caraka Nilai Seragam Anyar Timnas Indonesia Menunjang Performa Pemain
- Erick Thohir Berharap Jersei Baru Timnas Indonesia Bawa Hoki di FIFA Series 2026