Gercep, DPR Menyetujui Naturalisasi Miliano Jonatans dan Kawan-kawan

Miliano Jonathans kian dekat berseragam Timnas Indonesia. Foto: Facebook/FC Utrecht

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui permohonan naturalisasi lima pesepak bola dan empat atlet hoki es.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (26/8)

"Kami meminta persetujuan pada Rapat Paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Indonesia," kata Cucun Ahmad.

Adapun, permohonan naturalisasi lima pesepak bola yang disetujui atas nama Mauro Nils Zijlstra, Isabel Corian Kopp, Isabelle Nottet, Pauline Jeannette van de Pol, dan Miliano Jonathans.

Selanjutnya, permohonan naturalisasi atlet hoki es yang disetujui atas nama Savelii Molchanov, Evgenii Nurislamov, Artem Bezrukov, dan Adel Khabibullin.

"Apakah permohonan dapat disetujui?" tanya Cucun.

Para legislator kemudian menjawab setuju. Cucun lantas mengetuk satu kali palu sebagai tanda DPR memberi restu permohonan naturalisasi.

Diketahui, Komisi XIII sebelum Rapat Paripurna lebih dahulu memberikan persetujuan terhadap permohonan naturalisasi lima pesepak bola dan empat atlet hoki.

