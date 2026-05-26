Gereja Santa Theresia Serahkan Hewan Kurban, Romo Benny: Semangat Menghargai Keberagaman Tetap Dijaga

Pastor Kepala Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada Ustaz Babay, mewakili komunitas Hurin In Study Center, Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Mei 2026. Romo Benny juga sebelumnya menyerahkan satu ekor sapi kepada perwakilan Musala Ijtihad, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Selasa 26 Mei 2026 pagi. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pastor Kepala Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ menyerahkan hewan kurban berupa dua ekor sapi kepada komunitas umat Muslim di Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Mei 2026.

Penyerahan hewan kurban ini berkenaan dengan momentum menjelang peringatan Hari Raya Iduladha 2026.

Romo Benny dalam kesempatan pertama menyerahkan satu ekor sapi kepada Ustaz Harun Al Rasyid, perwakilan pengurus Musala Ijtihad, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Selasa 26 Mei 2026 pagi.

Pastor Kepala Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ pada acara penyerahan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada Ustaz Harun Al Rasyid, perwakilan pengurus Musala Ijtihad, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Selasa 26 Mei 2026 pagi. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Selanjutnya, Romo Benny juga menyerahkan satu ekor kepada Ustaz Babay mewakili komunitas Hurin In Study Center beralamat di Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Romo Benny berharap hubungan dan komunikasi yang sudah berjalan baik selama ini tetap dijaga.

“Kegiatan bersama yang sudah berjalan dalam semangat toleransi dan persaudaraan serta menghargai keberagaman tetap dijaga,” ujar Romo Benny di kediaman Ustaz Babay, Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

