Gerindra Bakal Cabut Keanggotaan Immanuel Ebenezer dari Partai

Gerindra Bakal Cabut Keanggotaan Immanuel Ebenezer dari Partai

Gerindra Bakal Cabut Keanggotaan Immanuel Ebenezer dari Partai
Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan pihaknya bakal mecabut kartu tanda anggota (KTA) milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.

KTA tersebut bakal dicabut karena Immanuel menjari tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Saya kira proses di partai juga akan segera menyusul. Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” ucap Sugiono di Istana Negara, pada Senin (25/8).

Menurut Sugi, Noel bukanlah kader dari partai berlambang kepala burung garuda itu. Noel hanya berstatus sebagai anggota.

“Kader ini syaratnya adalah mereka yang melewati suatu proses kaderisasi ada beberapa tingkatan dan sepanjang ingatan saya Pak Noel itu belum pernah mengikuti kaderisasi di Gerindra,” jelasnya.

Noel disebut bergabung dengan Gerindra sebagai anggota karena mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif pada 2024z

“Nah, proses yang akan kami lakukan tentu saja akan mengevaluasi keanggotaan tersebut,” kata Menteri Luar Negeri itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

