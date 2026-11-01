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Gerindra Banten Dilantik, Sufmi Dasco Targetkan Pemenangan Mutlak di Pemilu 2029

Gerindra Banten Dilantik, Sufmi Dasco Targetkan Pemenangan Mutlak di Pemilu 2029
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Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengadiri agenda pelantikan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra se-Provinsi Banten di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (1/11/2026). ANTARA/HO-Partai Gerindra

jpnn.com, TANGERANG - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan seluruh jajaran pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun strategi politik demi memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Dalam arahannya di hadapan jajaran pengurus yang baru dilantik, Dasco menekankan bahwa momentum ini sangat krusial bagi seluruh jajaran partai untuk merapatkan barisan menghadapi kontestasi politik yang akan datang.

Menurutnya, kesuksesan program pemerintah dan penguatan dukungan masyarakat terhadap kekuatan partai harus berjalan beriringan.

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"Kita harus bersatu dan kita harus punya satu tujuan, yaitu memenangkan partai kita dan menyukseskan pemerintahan presiden kita," tegas Dasco di ICE BSD, Minggu (1/11).

Ia mengatakan bahwa pelantikan ini menjadi langkah nyata perjuangan dalam menguatkan akar partai, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Dosco menambahkan  kesuksesan program pemerintah dan penguatan dukungan masyarakat terhadap kekuatan partai harus berjalan beriringan.

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"Pelantikan pada hari ini merupakan penerusan daripada langkah dan perjuangan kita untuk menguatkan partai kita di Provinsi Banten," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni, mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk terus memelihara semangat kebersamaan.

Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan seluruh jajaran pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun strategi politik demi memenangkan Pemilu.

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