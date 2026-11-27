jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra MPR menginginkan penentuan Wapres RI dalam sidang paripurna memakai mekanisme musyawarah mufakat ketimbang pemungutan suara.

Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman menyebut Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 memang memuat diksi 'memilih' dalam menentukan Wapres RI.

Namun, kata dia, aturan yang sama tak mengunci maksud 'memilih' Wapres RI di MPR menggunakan mekanisme pemungutan suara atau voting.

Habiburokhman menilai Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 masih membuka kesempatan MPR bermusyawarah dahulu sebelum voting menentukan Wapres RI.

"Tidak mengunci pemilihan ini hanya dengan voting, tetapi juga justru membuka kesempatan untuk musyawarah terlebih dahulu," kata Habiburokahman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Toh, kata Ketua Komisi III DPR RI itu, mekanisme musyawarah mufakat dalam menentukan Wapres telah diatur di UU MD3 dan Tata Tertib MPR.

Menurut dia, voting baru bisa dilakukan ketika musyawarah mufakat MPR menghasilkan keputusan bulat.

"Musyawarah tidak tercapai, lanjut ke pemungutan suara atau istilah bahasa Inggris-nya voting," kata dia.