Gerindra DKI Dukung Dasco Jadi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - DPD Gerindra DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden. Dukungan itu merupakan aspirasi kader di Ibu Kota.

"Dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, kami dari DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangan dan dukungan terhadap Bapak Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yang juga Wakil ketua DPR RI untuk dapat dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026).

Riza menyampaikan dukungan ini bentuk aspirasi yang tetap menghormati mekanisme konstitusional, serta keputusan resmi Partai.

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Riza juga menyampaikan sejumlah pertimbangan mendukung pencalonan Dasco jadi Wapres. Di antaranya, Dasco merupakan tokoh yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik dan berbagai elemen masyarakat dalam bingkai persatuan nasional.

"Kami berpandangan bahwa Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan tokoh yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik dan berbagai elemen masyarakat dalam bingkai persatuan nasional," ungkapnya.

Dalam menuntaskan program program pemerintahan, kata Riza, Presiden Prabowo perlu didampingi oleh figur Wapres yang setia, cerdas, gesit, solutif, dan diterima berbagai kalangan.

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"Dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, kami berpandangan bahwa Prof. Sufmi Dasco Ahmad mampu membantu Presiden dalam mengkonsolidasikan kabinet agar bisa bekerja lebih produktif, seirama dan selaras dengan visi Presiden," ujarnya.

Dia menyebut Dasco juga dapat menjadi jembatan komunikasi lintas generasi, lintas kelompok, dan lintas kekuatan politik sehingga napas persatuan tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global yang melanda hampir semua negara di dunia.