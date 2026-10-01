Gerindra Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Akselerasi Pembangunan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan partainya terus mendorong pembangunan daerah lewat pembiayaan inovatif.

Budisatrio mengatakan lewat porsi Transfer ke Daerah (TKD) meningkat 5,5 persen dari outlook 2026 menjadi Rp735 triliun pada UU APBN 2027 daerah kini dapat mengakses instrumen pembiayaan inovatif yang bersumber dari operator investasi pemerintah pusat.

Seperti diketahui, DPR-RI telah resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4.106,26 triliun pada Selasa (29/9).

Budisatrio menyebut inisiatif Partai Gerindra dalam memperjuangkan agenda pembangunan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN.

“Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, tetapi pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat,” ujar Budisatrio.

Menurut Budisatrio, Partai Gerindra mendorong lahirnya solusi pembiayaan inovatif daerah dalam UU APBN 2027 agar memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan pembiayaan dari operator investasi pemerintah pusat.

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“Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah akan memiliki akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional,” ujar Budi.

Anggota DPR-RI dari dapil Kalimantan Timur, Budi menyadari pentingnya ketersediaan dan fleksibilitas anggaran agar program pembangunan di daerah dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.