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Gerindra Merespons Intuisi Budi Arie soal Percepatan Pemilu 2029, Tegas!

Gerindra Merespons Intuisi Budi Arie soal Percepatan Pemilu 2029, Tegas!
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Budi Arie ProJo. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso merespons intuisi Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi soal potensi percepatan pemilu sebelum 2029.

Sugiat menegaskan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terus fokus mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Dia menyebut Gerindra juga tidak terpengaruh terhadap pernyataan yang disampaikan Budi Arie Setiadi saat duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana potongan video yang viral di media sosial.

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Menurut Sugiat, hingga kini tidak ada pembicaraan terkait Pemilu 2029 di internal partainya.

"Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas," ujar Sugiat dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

DIa mengatakan bagi Gerindra, mengamankan dan mengawal program-program Presiden Prabowo jauh lebih penting ketimbang membahas Pemilu 2029.

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Terlebih lagi, dia menilai pembahasan politik 2029 masih terlalu dini untuk dibahas.

Dia pun meminta publik mempertanyakan langsung kepada Budi Arie terkait pernyataan percepatan pemilu sebelum 2029 tersebut.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso merespons intuisi Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi soal potensi percepatan pemilu sebelum 2029.

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