Gerindra Merespons Isu Budi Djiwandono Instruksikan Kader Awasi Pergerakan Gibran
jpnn.com - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menepis isu adanya rapat khusus dipimpin Ketua Fraksi Gerindra Budi Djiwandono yang menginstruksikan kader mengawasi pergerakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di daerah.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menyebut isu yang beredar di media sosial itu tidaklah benar.
Dia menyatakan dari rapat-rapat Fraksi Gerindra DPR yang selalu diikuti Budi, tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu.
"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Bambang menyebut informasi yang benar adalah Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar para anggotanya memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
Selain itu, anggota Fraksi Gerindra DPR RI juga diminta memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di masyarakat.
"Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya," tuturnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi merespons isu Budi Djiwandono menginstruksikan kader mengawasi pergerakan Wapres Gibran. Begini faktanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bulu Tangkis Indonesia Dapat Angin Segar, PBSI Makin Percaya Diri Bidik Olimpiade
- Prabowo Minta Ulama NU Bersatu Menjaga Kepentingan Rakyat dan Bangsa
- Konon, Ini Tujuan Polisi Kasih Rp 20 Juta ke Ketua BEM FH UBK yang Bertemu Gibran, Oalah
- UBK Buat 9 Sikap Setelah Heboh Ketua BEM FH Terima Suap Rp20 Juta, Ini Isinya
- Mahasiswa Tuntut Pengurus BEM FH UBK yang Diduga Terima Uang Suap Mundur dari Jabatan
- Penangguhan Penahanan Dokter Tifa - Roy Suryo, Sekjen LMP: Terima Kasih Pak Prabowo