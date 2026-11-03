Gerindra Pecat 3 Anggota DPRD di Jatim Terjerat Narkoba
jpnn.com - JAKARTA - Partai Gerindra telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD di Jawa Timur atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.
Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa ketiganya telah dipecat sebagai legislator dalam sidang yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2026 atau hampir sebulan lalu.
“Aturan ditegakkan, siapa pun yang melakukan kesalahan dijatuhi hukuman," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (3/11).
Menurut dia, Partai Gerindra sudah melakukan tindakan tegas terhadap kader-kader yang melakukan pelanggaran.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menyampaijkan bahwa penangkapan terhadap tiga anggota DPRD itu terjadi pada 30 September 2026.
Kemudian, pada 6 Oktober, pihaknya langsung memanggil para anggota yang disebutkan terkena OTT itu.
"Lalu 8 Oktober diputuskan dalam rapat di Mahkamah Partai di Majelis Kehormatan, ketiganya dipecat sebagai anggota DPRD," ungkap Habiburokhman.
Sejak saat kejadian OTT sampai saat ini, Habiburokhman memastikan tidak pernah berkomunikasi maupun mengintervensi dalam bentuk apa pun kepada kepolisian.
Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra memecat tiga kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD di Jawa Timur atas penyalahgunaan narkoba.
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