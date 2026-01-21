menu
Gerindra Rapat Mahkamah Partai soal Sudewo, Hasilnya?
Sufmi Dasco Ahmad. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra mengadakan rapat Mahkamah Kehormatan Partai untuk membahas soal Sudewo.

Sudewo merupakan Partai Gerindra yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

"Partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu saja hasilnya," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia pun menyatakan bahwa Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK tersebut.

Adapun Sudewo diduga melakukan korupsi jual beli jabatan di lingkungan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Di sisi lain, Dasco menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah berkali-kali mewanti-wanti kepada kadernya, baik di legislatif maupun eksekutif untuk berhati-hati dan mawas diri.

Untuk itu, dia menyampaikan bahwa Partai Gerindra sangat menyesalkan atas kasus hukum yang diduga dilakukan oleh Sudewo tersebut.

"Dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

