Gerindra Sulbar Usulkan Dasco Dampingi Prabowo sebagai Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Barat Andi Ruskati Ali Baal mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

Dukungan tersebut disampaikan secara resmi atas nama DPD Gerindra Sulbar. Menurut Ruskati, Dasco adalah figur yang berpengalaman, berintegritas, dan mampu menjadi perekat bangsa di tengah berbagai perbedaan.

"Kami melihat Bapak Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai pribadi yang berpengalaman, berintegritas, memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyat, serta terbukti mampu menjadi figur perekat dalam menjaga kebersamaan," ujar Ruskati.

Dalam kesempatan yang sama, Ruskati mengimbau seluruh kader Gerindra di Sulawesi Barat tetap solid dan bersatu. Ia meminta kader bahu-membahu mengawal serta menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sebagai informasi, Dasco saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Dukungan dari Sulawesi Barat ini menambah daftar DPD Gerindra yang menyuarakan hal serupa. Sebelumnya, dukungan agar Dasco menjadi wapres pengganti Gibran datang dari DPD Gerindra di Sumatra, antara lain Aceh, Lampung, Sumsel, dan Sumbar.

Gibran sendiri resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Soal mekanisme penggantian, Presiden berperan mengusulkan dua nama calon pengganti, sementara MPR bertugas memilih salah satunya. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut batas waktu bagi Presiden menyerahkan dua nama adalah 14 hari sejak surat permintaan MPR dikeluarkan. MPR menjadwalkan sidang pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres pengganti pada 2 Desember 2026. (tan/jpnn)



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