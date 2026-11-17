jpnn.com - MAKASSAR - Ketua Partai Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras mendukung Sufmi Dasco Ahmad dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto di sisa masa akhir jabatan 2026-2029. Pria dengan akronim AIA itu menilai Dasco memiliki rekam jejak dan kepemimpinan yang baik.

"Saya Andi Iwan Darmawan Aras sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bapak Prof. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad untuk dicalonkan sebagai wakil presiden RI," kata Iwan melalui keterangan tertulisnya diterima, Senin (16/11).

Dia menyebutkan ada tiga faktor menjadi alasan mendukung Dasco sebagai wapres. Pertama, Dasco memiliki rekam jejak dan integritas yang telah teruji selama berkiprah di dunia politik. "Memiliki dedikasi tinggi, integritas yang terjaga, dan rekam jejak pengabdian yang nyata bagi bangsa dan negara," kata pria disapa akrab Iwan ini.

Kedua, Dasco memiliki kesamaan visi dengan Partai Gerindra. Keselarasan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Memiliki visi dan misi yang selaras dengan perjuangan Partai Gerindra untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat," kata wakil ketua Komisi V DPR RI ini.

Ketiga, Dasco dinilai memiliki kemampuan kepemimpinan dan pemahaman terhadap berbagai persoalan strategis nasional. Menurut dia, kemampuan tersebut dibutuhkan untuk membantu presiden menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.

"Memiliki kemampuan kepemimpinan, pemahaman mendalam terhadap permasalahan strategis bangsa, serta kemampuan bersinergi secara solid dengan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan," tuturnya.

Dengan alasan tersebut, kata AIA, Dasco mampu memberikan kontribusi apabila dipercaya menjadi wapres. Dia menilai kehadiran Dasco dapat memperkuat stabilitas politik sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian dalam pemerintahan.