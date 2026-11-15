Gerindra Sulut Dukung Dasco Jadi Cawapres Pengganti Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut) mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dukungan itu diberikan karena Dasco dinilai andal dalam perpolitikan.

Ketua DPD Gerindra Sulut Yulius Selvanus Komaling menyampaikan dukungan tersebut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

"Tentunya menanggapi situasi pusat di mana Bapak Wapres telah mengundurkan diri dan tentunya kita akan mengikuti peraturan perundang-undangan, saya sangat mendukung Bapak Profesor Sufmi Dasco untuk menjadi Wakil Presiden," kata Yulius.

Menurut Yulius, salah satu pertimbangan pihaknya adalah kemampuan Dasco di kancah politik nasional. "Beliau sangat andal dalam perpolitikan, sangat ramah di semua kalangan," ujarnya.

Yulius juga menilai Dasco loyal kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku mengetahui perjuangan Dasco mendampingi Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra hingga mengantarkannya menjadi Presiden RI.

Selain itu, Dasco dinilai cepat beradaptasi dengan gaya kerja Prabowo sehingga mampu mendampingi Kepala Negara menjalankan berbagai program strategis pemerintah.

"Saya yakin sebagai wapres, Bapak Sufmi Dasco cepat beradaptasi menyesuaikan diri dengan Bapak Presiden RI dan dengan program-programnya yang sangat strategis dan membawa Bapak Prabowo sampai 2029, juga selanjutnya meneruskan kepemimpinan Bapak Prabowo untuk kedua kalinya," katanya. (antara/jpnn)