Gerindra Sumbar Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres

jpnn.com - JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dasco yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra itu dinilai memiliki kapasitas.

"Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade dalam keterangan di Jakarta, Minggu (15/11).

Andre menilai Dasco merupakan sosok yang tegak lurus ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Dasco juga sosok yang aktif berkontribusi atas penyelesaian permasalahan.

"Dasco tegak lurus ke presiden, punya kapasitas, berkontribusi untuk pemerintah dalam menyelesaikan banyak persoalan," ujarnya.

Dasco juga dikenal atas kontribusi dalam membesarkan Partai Gerindra dan bekerja keras dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Andre mengatakan Dasco ialah sosok yang paling bisa diterima semua partai politik (parpol). Andre mengungkit rekam jejak Dasco, baik di politik maupun kerja-kerja nyata di DPR.

"Bapak Sufmi Dasco adalah figur yang paling bisa diterima semua koalisi. Komunikasinya ke partai nonkoalisi juga baik, bisa diterima," tuturnya.

Menurut dia, banyak persoalan di akar rumput juga diselesaikan dengan bijak oleh ketua harian DPP Partai Gerindra tersebut.