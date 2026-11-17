Gerindra Sumsel Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden RI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon wakil presiden RI.
Kursi RI 2 kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan.
Cici, sapaan Desi, menyebut dukungan ini datang dari aspirasi para kader Gerindra di Sumatera Selatan.
Cici menegaskan Dasco memang pantas mengisi kursi RI 2.
"Kami mendengar aspirasi dari kader-kader kami di Gerindra Sumsel. Suara-suara dari bawah menginginkan Bapak Sufmi Dasco," kata Cici, Minggu (15/11/2026).
Cici menyebut Dasco terbukti bisa menyatukan berbagai kalangan.
Dasco, katanya, dikenal atas kontribusi dalam membesarkan Partai Gerindra dan bekerja keras dalam memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
"Kami sangat mengharapkan agar beliau bisa mendampingi Pak Prabowo sebagai wakil presiden yang mana selama ini kiprah beliau bisa menyatukan segala kalangan," ujarnya.
Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon wakil presiden RI.
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