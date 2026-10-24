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Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Bisa Diturunkan Akibat Skandal Gibran

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Bisa Diturunkan Akibat Skandal Gibran
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Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyebut sistem presidensial di Indonesia menempatkan Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai pemegang mandat yang dipilih langsung oleh rakyat. 

Legislator fraksi Gerindra itu mengatakan konstitusi mengatur mekanisme pemberhentian Presiden-Wapres RI secara ketat.

Azis mengatakan kontestasi politik di negara Demokrasi seperti pertandingan sepak bola, memiliki aturan dan waktu.

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“Demokrasi mempunyai aturan sekaligus waktunya. Dalam sepak bola, ada durasi pertandingan, wasit, perangkat pertandingan, dan VAR,” kata dia dalam artikel berjudul Demokrasi Punya Aturan dan Waktunya seperti dikutip, Sabtu (24/10).

Azis menuturkan keputusan dalam pertandingan sepak bola dapat dipersoalkan melalui mekanisme yang tersedia. 

Namun, hasilnya tidak dapat ditentukan sendiri penonton atau dipaksa terus diulang sampai sesuai kehendak kelompok tertentu.

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Dia menilai prinsip serupa berlaku dalam kehidupan bernegara, termasuk ketika menghadapi desakan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden RI.

Terlebih lagi, ujar Azis, belakangan muncul pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto berpotensi dimundurkan jika Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tidak dimakzulkan.

Legislator Gerindra Azis Subekti menilai putusan MK bukan dasar pemberhentian Wapres Gibran dan meminta elite fokus ke rakyat.

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