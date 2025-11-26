Germany Brilliant Serahkan Bantuan Keran dan Sanitary untuk Masjid Agung Cirebon

jpnn.com, CIREBON - Germany Brilliant (GB) produsen perlengkapan kamar mandi dan dapur menyerahkan bantuan perlengkapan sanitary (perlengkapan kamar mandi) ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon (Masjid Agung Cirebon), pada Kamis, 20 November 2025.

Penyerahan perlengkapan sanitary ini diterima langsung oleh Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin.

Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin mengatakan dahulu sejarah Cirebon dimulai dari masjid ini.

"Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang penuh sejarah. Sebelumnya saya sudah mendengar bahwa program ini digalakkan oleh GB dari masjid ke masjid. Alhamdulillah masjid ini termasuk dalam salah satu program GB," ungkap Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin.

"Mudah-mudahan kontribusi dari GB bisa bermanfaat untuk masjid ini dan orang yang beribadah semakin nyaman karena fasilitas untuk ibadah seperti keran air, toiletnya dan lain-lain bagus. Tentu kami haturkan rasa terima kasih kepada GB. Mudah-mudahan program ini dapat bisa dilanjutkan di kemudian har dan kita terus dapat berkontribusi pada tempat-tempat yang bersejarah ini," tambah Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin.

General Manager GB Yapto Wijaya mengatakan kegiatan di bawah payung Corporate Social Responsibility (CSR), GB lebih menekankan pada tempat atau rumah ibadah ini seperti masjid, gereja, pura, vihara dan lain-lain, yang bertujuan memberikan dampak positif seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Suatu kehormatan bagi GB bisa ke masjid yang berusia lebih dari 500 tahun dan kami juga mendapatkan sambutan dan tangan terbuka dari Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin. Sebelumnya kami memang sudah melakukan hal yang sama dibeberapa masjid seperti, Masjid Atta'awun Puncak Bogor, Masjid Nurul Musthofa Depok, dan juga rumah ibadah lainnya seperti Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi, Gereja, rumah panti jompo dan lain-lain," ujar Yapto Wijaya.

Yapto Wijaya menambahkan dipilihnya Masjid Agung Cirebon karena Cirebon masih dekat dengan Jakarta dan menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi umat muslim.