Gerombolan Bermotor Bawa Sajam Serang Warga di Cianjur, Terekam CCTV

jpnn.com, CIANJUR - Gerombolan bermotor bersenjata tajam menyerang warga di Jalan Mariwati, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat.

Aksi para pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV.

“Untuk sepeda motor sudah teridentifikasi ada lima unit, sedangkan orangnya sekitar sembilan masih dalam proses identifikasi dan segera dilakukan penangkapan setelah identitasnya jelas," kata Kapolres AKBP Alexander Yurikho Hadi, Senin.

Dia menyatakan meski belum ada laporan resmi yang masuk dari masyarakat, pihaknya tetap menjadikan kejadian tersebut sebagai perhatian serius, termasuk upaya pencarian terhadap para pelaku terus dilakukan karena penggunaan senjata tajam jelas terlihat dari CCTV.

Kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tambah dia, tanpa hak melanggar undang-undang dan dapat dikenai sanksi hukum, sehingga terkait kasus penyerangan warga dengan senjata tajam di Kecamatan Sukaresmi dilakukan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan hasil keterangan sementara dari warga yang berada di lokasi menyebutkan tidak ada persoalan pribadi dengan kelompok yang melakukan penyerangan namun saat itu mereka sedang menunggu sahur sambil ronda.

"Kami masih mendalami motifnya apakah sekadar aksi gerombolan untuk menunjukkan eksistensi atau terdapat latar belakang lain," katanya.

Informasi dihimpun, aksi penyerangan gerombolan bermotor dengan senjata tajam terhadap sejumlah remaja yang sedang menunggu sahur sambil mengontrol keamanan lingkungan di Jalan Mariwati-Sukaresmi, secara tiba-tiba saat mereka beristirahat di salah satu warung.