Geruduk DPR RI, Perwakilan Mitra BGN Jabar & Jateng Minta Evaluasi Kebijakan Baru MBG

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kedatangan mereka ke ruang Fraksi Partai Demokrat bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan membawa segudang keresahan atas berbagai kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memicu kegaduhan di tingkat daerah.

Rombongan mitra ini diterima langsung oleh jajaran petinggi dan anggota parlemen Fraksi Partai Demokrat, di antaranya Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI Rinto Subekti yang juga ketua DPD Demokrat Jawa Tengah.

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Di hadapan para wakil rakyat, para pengelola dapur ini membeberkan sederet persoalan krusial yang tengah menghimpit operasional mereka.

Mulai dari perubahan skema operasional yang memangkas jumlah relawan secara drastis, kemunculan aturan SPS 3 setelah SPS 1 dan 2, menumpuknya aplikasi pelaporan harian, keterlambatan top up dana, hingga nasib dapur SPPG baru yang belum juga mendapat kepastian beroperasi.

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Salah satu sorotan paling tajam datang dari Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna. Pria yang akrab disapa Abah Ucu ini mengungkapkan bahwa perubahan skema operasional dari BGN telah menempatkan para mitra pengelola pada posisi buah simalakama.

Berdasarkan aturan baru tersebut, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang diwajibkan memangkas jumlah relawannya secara ekstrem, dari semula 47 orang menjadi hanya 15 relawan.

Sementara itu, dapur dengan penerima manfaat di atas 2.000 orang hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal 24 relawan.