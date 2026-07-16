Gescita Meriahkan Tradisi Hajat Laut dan Syukuran Nelayan di Batu Karas

jpnn.com, JAWA BARAT - Sebagai wujud kehadiran dan kepedulian terhadap masyarakat setempat, Gescita Peduli Bangsa melalui unit usaha, Gestone Villa & Resto Batu Karas, turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian Upacara Tradisi Adat Hajat Laut dan Syukuran Nelayan.

Rangkaian kegiatan tersebut digelar pada 25-26 Juni 2026 di wilayah Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran.

Bagi Gestone, yang merupakan pendatang baru di lingkungan Desa Sanghiangkalang, kegiatan itu menjadi momen istimewa untuk mempererat tali silaturahmi.

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Berawal dari bangunan rumah singgah bernuansa tradisional Jawa berarsitektur Joglo, tempat itu awalnya menjadi tempat berkumpul keluarga yang mayoritas putra?putra berjenis kelamin laki?laki dengan kegemaran kegiatan luar ruang seperti menyelam, selancar, hingga olahraga air.

Seiring berjalannya waktu, tempat tersebut kemudian dikembangkan dan disewakan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kemajuan pariwisata Batu Karas.

Sesuai semboyan 'Bumi dipijak, langit dijunjung', Gestone hadir bukan sekadar berbisnis, melainkan ikut bertumbuh bersama warga.

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Membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar, serta mendukung perekonomian petani dan nelayan lokal melalui pemenuhan seluruh kebutuhan bahan pokok untuk operasional restonya.

Mengikuti pelaksanaan Tradisi Hajat Laut, Gestone ingin mempererat persaudaraan dengan seluruh warga sekitar, saling mendoakan, menjaga kerukunan, serta menumbuhkan rasa kepedulian bersama.