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Geser Dari Posisi Menlu, Sugiono Dilantik Prabowo Jadi Menko PMK

Geser Dari Posisi Menlu, Sugiono Dilantik Prabowo Jadi Menko PMK
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Presiden Prabowo Subianto melantik menko, menteri, wamen, kepala badan dan Ombudsman di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104B 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Sugiono.

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“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Sugiono menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)

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Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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