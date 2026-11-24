jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop ATEEZ kembali mencetak prestasi di industri musik global setelah mini album terbarunya, GOLDEN HOUR: Part.6, debut di posisi pertama tangga album Billboard 200 edisi 28 November 2026.

Pencapaian tersebut menjadi posisi puncak keempat ATEEZ sekaligus menggeser album Olivia Rodrigo ke peringkat kedua.

Mengutip laporan Billboard, pencapaian ini juga menandai album ke-10 ATEEZ yang berhasil menembus jajaran 10 besar Billboard 200 secara berturut-turut sejak 2022.

Saat itu, grup tersebut mengawali pencapaiannya melalui album THE WORLD EP.1: MOVEMENT yang menempati peringkat ketiga.

Dengan koleksi 10 album di jajaran 10 besar sepanjang dekade 2020-an, ATEEZ kini menjadi grup musik dengan jumlah album 10 besar terbanyak pada periode tersebut.

Mereka sebelumnya berbagi posisi dengan Stray Kids yang telah mengumpulkan sembilan album 10 besar, termasuk sembilan album yang pernah menduduki posisi puncak.

Berdasarkan data Luminate, GOLDEN HOUR: Part.6 mengumpulkan 195.000 unit setara album di Amerika Serikat selama pekan pertama yang berakhir pada 19 November 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 191.000 unit berasal dari penjualan album murni yang sekaligus mengantarkannya ke posisi pertama tangga Top Album Sales.