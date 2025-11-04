Gesrek Festival 2025 Segera Digelar, Hadirkan JKT48 Hingga Sound Horeg

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas motor gede, GSrek Indonesia menginisiasi kelahiran festival bertajuk Gesrek Festival 2025.

Gesrek Festival 2025 akan digelar di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta pada 28 sampai 30 November 2025.

Festival tersebut diadakan dalam rangka merayakan 10 tahun perjalanan GSrek Indonesia, sebagai salah satu komunitas motor gede terbesar.

Gesrek Festival 2025 merupakan sebuah festival musik lintas genre, lintas generasi, dan yang paling penting, terbuka untuk umum.

Festival musik itu lahir dari gagasan kreatif Project Director, Hendra Saputra, yang ingin memberikan hiburan yang apik untuk masyarakat luas.

Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, bahkan sudah termasuk akses masuk Ancol, Gesrek Festival 2025 menawarkan pengalaman unik, megah, dan bisa dinikmati oleh semua kalangan yang hadir.

"Lewat Gesrek Festival, kami ingin menciptakan sesuatu yang sangat inklusif, sangat berarti, dan sangat menghibur. Selama ini paradigma terhadap para penghobi motor seringkali dipandang negatif. Nah, lewat acara ini kami ingin menyampaikan dengan tegas kepada masyarakat bahwa keberadaan kami justru untuk memberikan manfaat. That's it, tidak ada yang lain. Posisi kami tegas dan jelas," ungkap Hendra Saputra, Project Director Gesrek Festival 2025, Selasa (4/11).

Selama tiga hari penyelenggaraan, Gesrek Festivak 2025 menghadirkan lebih dari 30 artis dan band papan atas yang akan mengisi dua panggung yang disediakan.