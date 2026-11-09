Gesrek Festival 2026 Digelar di Ancol, Sheila On 7 & NDX AKA Siap Guncang Panggung

jpnn.com, JAKARTA - Gesrek Festival 2026 bakal digelar di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada 13–15 November 2026.

Mengusung tema Welcome to Gesrek City, festival itu diadakan bertepatan dengan perayaan 11 tahun komunitas motor petualang (adventure motorcycle) lintas merek di Indonesia tersebut.

Gesrek Festival 2026 akan menyajikan pertunjukan musik dari berbagai genre, mulai dari pop, indie, rock, punk, reggae hingga elektronik.

Tidak hanya menjadi ajang hiburan musik, acara yang digelar selama tiga hari itu juga membuka ruang pertemuan bagi komunitas motor dan masyarakat umum

Festival Director Gesrek Festival 2026 Hendra Saputra mengatakan perayaan 11 tahun GSrek Indonesia menjadi kesempatan untuk mempertemukan komunitas dengan masyarakat yang lebih luas.

Dia menyebut sejumlah musisi yang hadir diharapkan bisa menghibur para pengujung.

“Melalui Gesrek Festival 2026, kami ingin menghadirkan sebuah perayaan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kami percaya musik punya kekuatan untuk menyatukan banyak orang, lintas generasi, genre, dan komunitas. Kami berharap Gesrek Festival bisa menjadi pengalaman yang berkesan, bukan hanya melalui penampilan para musisi, tetapi juga melalui kebersamaan dan energi yang tercipta selama tiga hari penyelenggaraan,” ujar Hendra dalam siaran persnya, Senin (9/11)

Berbeda dari tahun sebelumnya, festival itu menghadirkan konsep yang menarik karena ada empat panggung utama dan sejumlah area tematik mulai dari City Hall, Oxford Street, Mayor Stage Indoor, Experience Garden, dan Miranda Stage di bagian outdoor.