Gestur Ekspresif Argos Bikin Interaksi Robotika Terasa Lebih Hidup
jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran robot di ruang keluarga kini perlahan bergeser dari sekadar alat bantu menjadi teman bermain yang hangat.
Gambaran itulah yang coba dihadirkan AiMOGA lewat Argos, robot berkaki empat (quadruped robot) yang dirancang sebagai pendamping bergerak (mobility companion).
Alih-alih tampil kaku seperti mesin pada umumnya, Argos justru mencuri perhatian lewat bahasa tubuhnya yang jenaka dan ekspresif.
Kunci keluwesan Argos ada pada ragam aksi yang tertanam di dalam sistemnya.
Layaknya hewan peliharaan yang lincah, robot mampu melakukan gerakan dasar seperti duduk, berbaring, dan berdiri.
Namun, daya tarik utamanya justru muncul saat ia mulai bertingkah lebih ekspresif: menggoyangkan pinggul, meniru gerakan push-up, hingga melompat dengan lincah.
Semua gestur atraktif tersebut ditopang oleh 13 motor sendi ringkas (compact joint motors) dan sistem keseimbangan otomatis.
Kombinasi ini membuat setiap perpindahan geraknya terasa mulus dan natural, sehingga pengguna tidak cepat bosan saat mengajaknya berinteraksi.
AiMOGA lewat Argos, menghadirkan robot berkaki empat (quadruped robot) yang dirancang sebagai pendamping bergerak (mobility companion).
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