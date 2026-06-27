Getah Band Siapkan Proyek Besar, Ada Vinyl Hingga Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - Getah Band memastikan tetap aktif berkarya dengan menyiapkan sejumlah proyek baru, mulai dari rekaman ulang lagu-lagu lawas, perilisan piringan hitam (vinyl), boxset, hingga album berisi materi baru.

Band yang kini digawangi Phil Vezard, Peter St. John, Marcel Marcive, dan Richard Mutter itu juga kembali tampil di hadapan publik setelah vakum beberapa bulan.

Vokalis Getah Band, Phil Vezard, mengaku senang bisa kembali naik panggung. Menurutnya, penampilan tersebut menjadi momentum untuk melepas rindu dengan para penggemar sekaligus bertemu kembali dengan rekan-rekan media.

"Senang banget malam ini bisa balik tampil di atas panggung. Bulan depan kami juga ada konser lagi. Tanggal 2 Agustus ada acara di Jakarta Timur. Kami belum pernah manggung di sana, jadi excited banget," ujar Phil, kepada awak media di Jakarta, Jumat (26/6).

Selain kembali manggung, Getah Band tengah menuntaskan proyek rekaman yang progresnya telah mencapai sekitar 85 persen.

Namun, proyek tersebut bukan album baru sepenuhnya, melainkan rekaman ulang sejumlah lagu lama yang pernah dipopulerkan band tersebut.

"Progresnya sampai sekarang bisa dibilang sudah sekitar 85 persen. Sebenarnya ini bukan album baru, tetapi lagu-lagu lama yang kami rekam ulang. Selain itu, ada juga dua lagu cover yang kami bawakan dengan versi Getah," kata Peter.

Band yang telah berkarier selama puluhan tahun itu juga menyiapkan proyek legacy sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan musik mereka.