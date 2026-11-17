jpnn.com, JAKARTA - Global Green Growth Institute (GGGI), bekerja sama dengan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) meluncurkan sebuah policy paper yang menguraikan bagaimana tujuh negara di Asia dapat memperkuat pasar karbon masing-masing sekaligus meletakkan landasan bagi kerja sama regional di masa mendatang.

Policy paper berjudul Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Viet Nam tersebut dipaparkan dalam sesi dialog COP31 bertajuk “Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia”, yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Paviliun Indonesia.

Policy paper tersebut mengkaji kesiapan masing-masing negara dalam mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi (Emissions Trading System/ETS) serta mengidentifikasi berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkannya.

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Kajian ini memberikan penekanan khusus pada tiga prioritas, yaitu harmonisasi kerangka pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), perluasan cakupan sektor, serta penguatan sinyal harga karbon.

Ketiga elemen tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun pasar karbon domestik yang kredibel dan pada akhirnya dapat mendukung keterhubungan pasar karbon antarnegara di kawasan.

“Kerja sama regional antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Pada akhirnya, pasar karbon dapat mendukung agenda terkait iklim dengan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi penurunan emisi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Elen Setiadi.

“Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah memperkuat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) serta menetapkan target nol emisi bersih jangka panjang. Namun, untuk mencapai target tersebut diperlukan instrumen yang tepat, dan penetapan harga karbon merupakan salah satunya. Dengan menetapkan harga atas emisi gas rumah kaca, negara dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan,” ujar Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana.

Pasar karbon di Asia berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sama. Dengan menyelaraskan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara dapat bergerak menuju keterhubungan pasar karbon yang membuka lebih banyak peluang bagi semua pihak.