Ghana Korban Terakhir, Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026

jpnn.com - KANSAS CITY - Ghana gagal membendung Kolombia masuk ke 16 Besar Piala Dunia 2026.

Pada laga terakhir di 32 Besar di Kansas City Stadium, Sabtu (4/7) siang WIB, Kolombia cukup butuh satu gol untuk menjadikan Ghana sebagai tim terakhir yang gugur fase knock out pertama PD 2026 itu.

Gol itu menjadi satu dari sedikit momen hebat pada laga tersebut.

Pertandingan Kolombia vs Ghana lebih banyak diwarnai perebutan bola, sedikit peluang gol. Satu-satunya gol yang lahir dari pertarungan itu diciptakan Jhon Arias pada menit ke-14.

Kolombia masuk 16 Besar, menghadapi Swiss yang menyingkirkan Aljazair.

Fase 16 Besar Piala Dunia 2026 dibuka dengan laga Kanada vs Maroko, Minggu dini hari nanti, mulai pukul 00.00, disambung dengan Prancis vs Paraguay mulai pukul 04.00 WIB.

Pemenang dari dua partai awal di 16 Besar itu ketemu di perempat final. (fifa/jpnn)

fifa