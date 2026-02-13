Ghea Indrawari Luncurkan Lagu 1000x

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ghea Indrawari akhirnya menghadirkan single terbaru yang bertitel 1000x.

Lagu tersebut merupakan sebuah refleksi jujur tentang cinta yang kerap terjebak dalam kebiasaan membandingkan.

Di era media sosial, hubungan orang lain sering terlihat lebih manis, lebih romantis, dan lebih layak dipamerkan. Sementara hubungan sendiri kerap terasa seperti biasa saja. Dari kegelisahan itulah Ghea Indrawari menyuguhkan 1000x.

“Belakangan ini, aku melihat banyak fenomena perselingkuhan yang didasari ketidakpuasan terhadap pasangan. Padahal kalau diingat lagi, mungkin pasangan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin,” kata Ghea Indrawari.

“Sering kali, setelah melalui berbagai dinamika dan akhirnya benar-benar menyadari perasaannya, justru mereka sadar bahwa orang itulah yang tetap ingin dipilih bahkan jika diberi seribu kesempatan hidup lagi,” lanjutnya.

Ghea Indrawari menjelaskan, 1000x bukan lagu tentang ‘relationship goals’ yang sempurna dan layak dipamerkan. Justru, single itu adalah lagu tentang ‘real relationship’, tentang dua orang yang saling memilih tanpa perlu validasi publik.

Lagu 1000x jadi pengakuan sederhana bahwa mungkin selama ini bukan kekurangan cinta, melainkan terlalu banyak membandingkan.

"Lewat lagu ini, aku ingin mengajak pendengar untuk merefleksikan hubungan mereka dan lebih banyak mengapresiasi hal-hal kecil yang diberikan pasangannya,” beber Ghea.